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Масштабная образовательная акция "Тотальный диктант" пройдет 13 апреля в Барнауле в 15 часов. На сайте акции открыта регистрация участников. В Барнауле проверить свой уровень грамотности можно будет на 17 площадках.

Участвовать в Тотальном диктанте может любой желающий, независимо от возраста, пола, образования, вероисповедания, профессии, семейного положения, интересов и политических взглядов.

В Барнауле текст прочитают ряд известных журналистов: Олег Купчинский, Вера Климанова, Сергей Зюзин. Радиоведущая "Европы Плюс Барнаул" Виктория Романова будет читать изложение в ЛИУ №1 УФСИН по Алтайскому краю. Спикером на площадке школы №125 станет министр образования и науки региона Максим Костенко. Депутат АКЗС от КПРФ Мария Прусакова будет читать текст диктанта на площадке партии. В АКИПКРО чтецом станет еще один ведущий – Константин Борнеман. На одной из крупнейших площадках Барнаула – в АлтГУ – диктант прочитает профессор, доктор филологических наук Татьяна Чернышева.

В 2019 году Тотальный диктант охватит 19 часовых поясов и впервые будет состоять не из трех, а из четырех фрагментов. В прошлые годы авторы писали три части текста для разных часовых поясов: одну – для Дальнего Востока и Восточной Сибири, вторую – для Западной Сибири и Урала и третью – с учетом времени, подходящего для стран Европы и Европейской части России.

Автором текста стал писатель Павел Басинский, который решил связать отрывки текста для Тотального диктанта общей идеей и оформить их в виде небольших детективных "расследований". Для первого фрагмента диктанта автор взял сюжет "Моцарта и Сальери" Пушкина. Во втором фрагменте Басинский пытается раскрыть тайны гоголевских "Мертвых душ", в третьем – секреты героев пьесы Горького "На дне". События четвертого фрагмента диктанта разворачиваются вокруг знаменитой "зеленой палочки", якобы утерянного "артефакта" семьи Толстых.