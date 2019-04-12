Группу наркодилеров задержали в Рубцовске в результате совместных действий спецназа Росгвардии и полиции.

Как сообщили в краевом управлении Росгвардии, сотрудники СОБРа и оперуполномоченные межмуниципального отдела МВД России "Рубцовский" задержали группу местных жителей, подозреваемых в распространении наркотиков.

В ходе обысков было обнаружено и изъято свыше 200 граммов вещества, которое по данным экспертизы является синтетическим наркотическим средством.

По данному факту возбуждено уголовное дело. В отношении задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.