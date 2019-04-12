Продажу алкоголя ограничат в Барнауле в День Победы, сообщает пресс-центр городской администрации.

В мэрии отмечают, что руководителям предприятий розничной торговли краевой столицы в этот день не рекомендуется продавать алкоголь и пиво с 09:00 до 21:00.

Соответствующее постановление подписал глава города Сергей Дугин.

Напомним, что подобная мера традиционно вводится в целях обеспечения общественного порядка в местах массового нахождения людей при проведении праздничных мероприятий.