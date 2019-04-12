11 апреля 2019 года в рамках выставки HoReCa Siberia’19 состоялись соревнования Открытого чемпионата Сибири и Отборочного чемпионата России по пицце.
Известные бренды фастфуда и известные пиццерии Сибири боролись за право называться лучшей и поехать на финал чемпионата России.
Барнаул представляла команда сети ресторанов быстрого питания "Гриль №1" в составе Владимира Шестакова и Владислава Лоор. Организаторами турнира выступили Минпромторг НСО, ФВиО Сибири и Пир ЭКСПО (г. Москва).
Соревнования проходили в 5 категориях:
– классическая пицца;
– пицца Pala;
– самая большая растяжка;
– пицца в дуэте;
– акробатика.
"Гриль 1" приняли участие в категории "Пицца в дуэте".
"Это бесценный опыт. Посмотрели на ребят, которые работают с высокой кухней, и поняли, что можем применить их идеи в своей продукции, – рассказал о своих впечатлениях Владимир Шестаков. – С радостью поделюсь полученными знаниями со всеми пиццерами нашей сети и уверен, что мы станем еще лучше и будем продолжать радовать барнаульцев вкусной пиццей".
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Лоор - женщина?