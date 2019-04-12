11 апреля 2019 года в рамках выставки HoReCa Siberia’19 состоялись соревнования Открытого чемпионата Сибири и Отборочного чемпионата России по пицце.

Известные бренды фастфуда и известные пиццерии Сибири боролись за право называться лучшей и поехать на финал чемпионата России.

Барнаул представляла команда сети ресторанов быстрого питания "Гриль №1" в составе Владимира Шестакова и Владислава Лоор. Организаторами турнира выступили Минпромторг НСО, ФВиО Сибири и Пир ЭКСПО (г. Москва).

Соревнования проходили в 5 категориях:

– классическая пицца;

– пицца Pala;

– самая большая растяжка;

– пицца в дуэте;

– акробатика.

"Гриль 1" приняли участие в категории "Пицца в дуэте".

"Это бесценный опыт. Посмотрели на ребят, которые работают с высокой кухней, и поняли, что можем применить их идеи в своей продукции, – рассказал о своих впечатлениях Владимир Шестаков. – С радостью поделюсь полученными знаниями со всеми пиццерами нашей сети и уверен, что мы станем еще лучше и будем продолжать радовать барнаульцев вкусной пиццей".