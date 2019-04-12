Вице-премьер РФ Татьяна Голикова назвала регионы с наивысшим уровнем смертности по результатам 2018 года, сообщает Regnum.

В этот список попали Ивановская, Новгородская, Орловская, Псковская, Тверская и Тульская области.

Наилучшие результаты зафиксированы в Уральском и Северо-Кавказском федеральных округах. Там смертность ниже, чем в других частях России.

В среднем по стране за год умерли 12,4 человека на тысячу населения. При этом в 32 регионах установили, что уровень смертности вырос.