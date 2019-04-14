Просто погулять: барнаульский депутат о судьбе парка "Изумрудный"

Парк "Изумрудный" в центре Барнаула должен остаться максимально рекреационным, а не развлекательным, без большого количества объектов спорта, детских площадок, кафе. Такое мнение в эфире программы "Тема дня" на радио "Эхо Москвы в Барнауле" (69,11 УКВ) в пятницу, 12 апреля, высказал депутат Барнаульской гордумы, член регионального штаба ОНФ Марина Понкрашёва.

"Лично мое мнение, что в городе не хватает рекреационных парков, где можно просто погулять, было бы много зелени, сохранить пруд (...). Конечно, его нужно привести в порядок и благоустроить. Но я против застройки территории объектами. Да, может быть спортивная площадка, но небольшие строения", – сказала собеседница.

Напомним, что сегодня обсуждается несколько вариантов проектов, большинство из них предполагают строительство спортивных, детских площадок и других объектов, которые займут значительную часть территории парка.

Марина Понкрашёва считает, что возникшая по этому поводу общественная инициатива может стать хорошим примером консолидации усилий общественных организаций, органов власти, если никто не станет "перетягивать на себя одеяло".

А вот народным парк вряд ли сможет стать, если подразумевать под этим нечто большее, чем массовые субботники и высадку саженцев.

"Парк требует вложения огромных средств и их все равно где-то надо брать. Парку нужен хозяин", – добавила депутат.

Также в эфире программы она напомнила, как были благоустроены шесть общественных территорий в 2018 году, какие были вопросы по качеству работ и как они пережили зиму, а также какие объекты благоустроят в 2019 году. И высказала мнение относительно Нагорного парка и пешеходной части улицы Мало-Тобольской: что там нужно сделать, чтобы привлечь людей и особенно молодежь.