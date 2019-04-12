Житель Рубцовска едва не сжег дом знакомой за то, что та отказалась его пустить к себе, сообщает прокуратура Алтайского края.

Как установлено следствием, горожанин постучал в окно женщины январской ночью с просьбой впустить в дом.

Та ответила отказом, на что он пригрозил поджечь жилье. Хозяйка дома не поверила в истинность его намерений и проигнорировала угрозу.

Местный житель же разозлился и исполнил то, о чем говорил – воспламенил вату с опилками, находящуюся над дверью веранды, после чего скрылся.

Оперативно прибывшие пожарные не дали распространиться огню и вовремя потушили пожар. Если бы не вмешательство огнеборцев, дом мог сгореть, а гражданка – получить ущерб на 120 тысяч рублей.

Расследование в отношении рубцовчанина завершено. Ему предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 167 УК РФ ("Покушение на уничтожение чужого имущества путем поджога"). Ему грозит до пяти лет лишения свободы.