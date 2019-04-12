Президент России Владимир Путин ответил на вопрос о перспективах отказа от призыва в армию, сообщает РИА "Новости".

"Призыв постепенно-постепенно уходит в прошлое, – пояснил глава государства. – Правда, для этого нужно время и соответствующее финансирование".

По его словам, страна движется по направлению к такой тенденции, и на это есть свои причины.

В частности, постоянное усложнение военной техники требует профессиональные кадры, умеющие обращаться с различными видами устройств и оружия. Это говорит в пользу полного перехода на контрактную службу.

В то же самое время Путин напомнил, что некоторые страны не отказываются от солдат срочной службы полностью, так как в вооруженных силах также существуют задачи, не требующие особо глубокой квалификации.