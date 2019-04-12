Жена священнослужителя Магнитогорской епархии подверглась жестокой травле в социальной сети, после того как выложила фото с конкурса красоты, сообщает Znak.

Началось все с того, что женщина приняла участие в конкурсе красоты "Ты уникальная" и разместила на своей странице в соцсети "ВКонтакте" фотографию с него.

После этого кто-то из возмущенных верующих скопировал фото жительницы Магнитогорска в один из популярных пабликов с подписью: "косметолог, владелица салона и попутно… попадья".

После этого на странице горожанки стали массово оставлять гневные комментарии, из-за чего ей даже пришлось закрыть профиль.

Этим дело не ограничилось. Как сообщил изданию священник, из-за общественного резонанса с фотографией жены ему пришлось сменить место работы – отправиться на село.

"Мое руководство приняло ко мне меры взыскания — меня перевели со службы в кафедральном соборе Магнитогорска служить в храм в селе Фершампенуаз", — рассказал поп.

При этом он отметил, что его супруга сделала из истории выводы и поняла свои ошибки. При этом профессию она бросать не собирается – нигде ведь не написано, что попадья не может быть косметологом.