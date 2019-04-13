Роскомнадзор на своей официальной странице в социальной сети "ВКонтакте" предупредил пользователей сети об опасностях просмотра 8 сезона сериала "Игра престолов" по непроверенным ссылкам.

Так, по подсчету лаборатории Касперского, именно сайты, предлагающие посмотреть сериал, чаще всего подвержены заражению вирусами.

Под прикрытием бесплатного просмотра в отличном качестве могут скрываться скрываться 33 типа угроз и 505 различных семейств вредоносного ПО.

Приблизительно в трети случаях сайты заражены троянцами, способными похитить конфиденциальную информацию, в 28% случаев – рекламным ПО, в 21% — загрузчиками.

В качестве альтернативы "Роскомнадзор" предлагает четыре ссылки для безопасного просмотра 8 сезона сериала "Игра престолов": IVI, Okko, Kinopoisk и Amediateka.