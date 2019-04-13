В Тюмени завершилась контртеррористическая операция, сообщает "Интерфакс".

В частном доме были заблокированы сторонники запрещенной в России террористической организации экстремистского толка ИГИЛ.

Территорию оцепили, людей эвакуировали, а к дому направили ОМОН и бронетехнику.

Боевики не захотели сдаваться и открыли огонь. Во время перестрелки дом загорелся.

Террористы были уничтожены. Информация об их количестве уточняется, однако, ранее речь шла о двоих подозреваемых.

Пожар уже потушен. Сейчас на место происшествия обследуют на предмет взрывных устройств.