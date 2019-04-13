Сотрудники ГУ МЧС России по Алтайскому краю проводят мероприятия направленные на обеспечение пожарной безопасности в сухую и теплую погоду, сообщили amic.ru в пресс-службе ведомства.

В частности, для выявления случаев разведения открытого огня, особенно на территориях садоводств, ведется наблюдение с беспилотных пилотируемых аппаратов.

Также проводятся рейдовые мероприятия, в ходе которых местных жителей предупреждают об опасности сухой травы на земельных участках и ее сжигания.

Так, только в Барнауле пожарные раздали свыше 500 экземпляров памяток о безопасном поведении в пожароопасный период.

Всего же с начала года зафиксировано 512 возгораний сухой растительности, из них 158 – это плановые отжиги. В 354 случаях неконтролируемое горение травы несло в себе угрозу. За нарушения требований пожарной безопасности составлен 201 протокол.