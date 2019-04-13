В отделении пропаганды БДД городского ГИБДД сообщили amic.ru подробности серьезного ДТП в Барнауле, в котором пострадали пять человек.

Авария случилась 12 апреля в 22:40 на пересечении улиц Молодежная и Челюскинцев.

По предварительным данным правоохранителей, 44-летняя автоледи, управляя автомобилем "Тойота Королла Спасио", допустила столкновение с иномаркой "Ниссан Стейджи".

В результате ДТП пострадали пять человек, в том числе двое детей. Госпитализация потребовалась 47-летней горожанке и девятилетней девочке.

Медицинская помощь на месте оказана водителю "Ниссана" и двоим пассажирам "Тойоты": женщине и мальчику.

По факту аварии полицейские проводят проверку. Им предстоит выяснить все обстоятельства случившегося.