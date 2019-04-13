Полицейские задержали мужчину в Новосибирске при попытке продать краденные вещи в районе станции метро "Площадь Карла Маркса", сообщает ГУ МВД России по Новосибирской области.

Как установлено правоохранителями, 29-летний ранее судимый сибиряк отжал пластиковое окно и пробрался в жилой дом в Бердске.

Там он похитил мобильный телефон, серебряное ювелирное изделие и бижутерию. Общая их стоимость составила 12 тысяч рублей.

В отношении рецидивиста возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража с незаконным проникновением в жилище). Ему грозит до пяти лет лишения свободы.