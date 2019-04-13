Канадские ученые нашли оптимальный вариант завтрака для больных диабетом второго типа, сообщает РИА Новости со ссылкой на Medical Xpress.

Они провели эксперимент, в котором группе диабетиков в первый день на завтрак давали омлет, на второй – овсянку с фруктами, а остальные – обычное питание.

При этом все время на теле испытуемых были приборы, которые каждые пять минут фиксировали содержание сахара в крови.

В результате им удалось выявить, что именно низкоуглеродная, но насыщенная жирами пища (омлет) дает наилучший эффект.

Причем он превзошел все ожидания исследователей: омлет не только позволил избежать резкого выброса сахара, который случается у больных диабетом второго типа после приема пищи, но и обеспечил стабильность его уровня на протяжении всего дня.

"Включение низкоуглеводных и богатых жирами продуктов может считаться легким способом избежать скачков сахара, столь опасных для почек, глаз и сосудов", — поделился выводами один из авторов исследования Джонатан Литтл.