Горит большая площадь сухой травы и жилой дом на улице Звездная / Фото: источник amic.ru

В барнаульском поселке Центральный произошел пожар, сегодня, 13 апреля.

Как сообщил корреспонденту amic.ru очевидец, горит большая площадь сухой травы и жилой дом на улице Звездная.

На место происшествия пролетело минимум четыре пожарных машины.

Люди, опасаясь за сохранность имущества, вышли из домов и внимательно следят за стеной из огня и дыма.

Так как на улице сильный ветер, они опасаются, что по сухой траве огонь может дойти до их жилья.

Усугубляет ситуацию, что в коттеджной части поселка много недостроенного жилья и пустующих участков, где сухую траву никто не убирал.