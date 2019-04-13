Замдиректора ФСИН РФ Валерий Максименко привел статистику смертности в российских тюрьмах, сообщает ТАСС.

По его словам, за пять лет смертность заключенных в России снизилась на 30%, а число смертей от заболеваний – на треть.

В общей сложности за 2018 год скончалось 2729 людей, отбывавших наказание в местах лишения свободы. Это на 11,1% ниже, чем в 2017-м (3071 человек).

Из них от заболеваний погибли 2268 человек, что на 10% меньше, чем годом ранее.

Также Максименко выделил болезни, в борьбе с которыми удалось достичь наибольшего прогресса.

Так, смертность туберкулеза снизилась на 38,6% (43 человека), от ВИЧ-инфекций — на 24,2% (696 человек), от онкозаболеваний — на 5,9% (303), от сердечно-сосудистых заболеваний — на 1,5% (673).