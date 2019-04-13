Министр финансов РФ Антон Силуанов в ходе заседания глав минфинов и ЦБ финансовой "двадцатки" заявил, что существует очень высокий риск наступления глобальной рецессии, сообщает РИА Новости.

Он перечислил меры, которые необходимо предпринять для того, чтобы противодействовать этому процессу.

В частности, это либерализация экономики, развитие национальных проектов, а также отмена нормативных актов, которые мешают развитию бизнеса.

Глава Минфина не поддержал показной оптимизм иностранных финансистов.

"Лагард и другие выступающие, все считали, что во втором полугодии будет восстановительный рост, — заявил Силуанов. — Мне кажется, никто в это не верит, просто все так говорят, чтобы создать фон — что сейчас это временно, а потом все нормализуется".