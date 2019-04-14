Титул "Мисс Россия" завоевала Алина Санько из Ростовской области

Алина Санько из города Азов в Ростовской области завоевала титул "Мисс Россия 2019", финал конкурса состоялся в субботу в концертном зале "Барвиха Luxury Village", сообщает РИА "Новости".

Корону 20-летняя Алине Санько получила из рук прошлогодней победительницы конкурса Юлии Полячихиной. Согласно ее профайлу на сайте конкурса, она увлекается рисованием, живописью, поэзией, любит путешествия.

Первой вице-мисс назвали Арину Верину из Екатеринбурга. Второй вице-мисс стала Ралина Арабова из Татарстана. Обе получили гранты на обучение в любой стране мира.

Лидером зрительского голосования стала Влада Потапова из Якутии, в номинации "Народный выбор" победила Елена Пановикова из Тобольска.

Церемония "Мисс Россия 2019" проходила в соответствии с концепцией "Мода". Девушки приняли участие в конкурсе талантов, конкурсе национальных костюмов и игре "Что? Где? Когда?", а также прошлись по подиуму в купальниках и вечерних платьях.

"Мисс Россия" проходит при поддержке Минкультуры. Победительнице вручают корону из белого золота, украшенную драгоценными камнями и жемчугом, а также денежный приз в размере трех миллионов рублей. Также финалистки могут представлять Россию на международных конкурсах "Мисс Мира" и "Мисс Вселенная".