Умер автор системы рукопашного боя Алексей Кадочников

Автор системы по самообороне и рукопашному бою Алексей Кадочников скончался в возрасте 83 лет, пишут "Известия" со ссылкой на коллегу умершего Александра Церюту.

Отмечается, что Кадочников умер 13 апреля.

Ранее он был награжден Орденом Почета, благодарностью "За образцовое выполнение воинского долга и самоотверженное служение Отечеству", а также благодарностью Верховного Главнокомандующего ВС России Владимира Путина.

С 1962 года Кадочников занимался подготовкой офицеров и военных специалистов для спецподразделений силовых структур страны.