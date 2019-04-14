В Барнауле пропала 13-летняя девочка, не вернувшаяся домой после того, как в четверг, 11 апреля, ушла из гимназии №40 по адресу Профинтерна, 53а, сообщается в паблике "Инцидент Барнаул", где опубликована более детальная информация о пропавшей.

До настоящего времени местонахождение подростка неизвестно. Отмечается, что ранее ребенок не пропадал.

Приметы: на вид 16 лет, рост 154 см, среднего телосложения, темно-русые волосы, стрижка каре. Была одета: светлый плащ выше колен, спортивное черное трико, на ногах розовые кроссовки.