В Роспотребнадзоре сообщили, что при выборе рыбных консервов необходимо внимательно изучить упаковку, а также рассказали, какая информация должна на ней содержаться.

"Консервы являются одной из групп пищевых продуктов, в которых наиболее часто выявляются несоответствия заявленным требованиям по физико-химическим показателям, определяющих качество продукции. По данным Роспотребнадзора, в общем объеме изъятых из реализации консервов доля рыбных консервов составляет около 10%", — говорится в сообщении ведомства.

На упаковке должна быть маркировка, включающая название продукции, имя и адрес изготовителя, дата производства, срок годности, условия хранения, состав, пищевая ценность и масса нетто. Если рыбу изготовили из мороженой продукции, это тоже должно быть отдельно помечено на упаковке.

Также на упаковке обязательно должна быть отдельно нанесена несмываемой краской или методом выдавливания информация о дате производства, ассортиментном знаке и номере смены.

При обнаружении некачественных консервов следует обращаться в Роспотребнадзор.