Певица из Барнаула прошла кастинг в шоу "Песни" на ТНТ

Певица из Алтайского края Полина Холод прошла кастинг в шоу "Песни" на ТНТ и вновь примет участие в телевизионном проекте.

Полина Холод вновь примет участие в телепроекте "Песни". Ее выступление можно было увидеть в субботу, 13 апреля. В шоу Полина представляла Бийск и Барнаул. Ей 24 года и она уже пробовала свои силы на проекте в прошлом сезоне, но дойти до финала не удалось.

Полине 24 года, она является выпускницей Алтайского государственного института культуры и играет на гитаре. Жители края пишут поздравления в Instagram Полины и на ее странице во "ВКонтакте".