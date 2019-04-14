Бывшая чиновница Ольга Глацких приняла участие в модном показе

Бывший директор свердловского департамента молодежной политики Ольга Глацких опубликовала в своем Instagram видео с показа, в ходе которого она вышла на подиум в темно-синем платье.

"Сегодня был замечательный вечер! Мне выпала честь представить великолепное платье от Модного дома RUBLEFFKA на показе мод PARADISE SHOW", — написала Глацких.

Показ был приурочен к десятилетию торгового центра "Европа" в Екатеринбурге.

Ольга Глацких ушла в отставку в декабре 2018 года. Она скандально прославилась своим заявлением о демографической политике в стране. "Вам государство вообще в принципе ничего не должно. Вам должны ваши родители, потому что они вас родили. Государство их не просило вас рожать", — сказала чиновница во время встречи со школьниками. Позже она признала, что некорректно выразила свои мысли.

Ранее сообщалось, что Глацких стала заместителем директора дворца игровых видов спорта "Уралочка".