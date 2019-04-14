Чубайс рассказал, как относится к рыжим котам по кличке Чубайс

Глава "Роснано" Анатолий Чубайс в программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на канале "Россия 24" заявил, что философски относится к популярной фразе "Во всем виноват Чубайс", пишет РБК.

"Есть факт. У меня высокий отрицательный рейтинг — это очевидная правда", — признал Чубайс.

Отвечая на вопрос, не обидно ли ему слышать в свой адрес такое высказывание, Чубайс заметил: "Если говорить всерьез, то, конечно же, [нужно] понимать, что 1990-е годы были тяжелейшим периодом для десятков миллионов людей. В этом смысле человеку нужно, чтобы кто-то был виноват".

"Конечно, хотелось бы, чтобы это лучше все-таки был не я, но сложилось, что это я... я попал куда-то... знаете, туда уже, в район Бабы Яги и Кощея Бессмертного. Ну, сложилось, значит, сложилось. Будем жить с этим", — подытожил Чубайс.

Также он рассказал о своем отношении к тому, что Чубайс в народе "одна из самых популярных кличек для рыжих котов".

"Ну люди же к котам относятся всегда очень по-хорошему! Ради бога, это мне пытаются как-то так вменить в вину, но я в этом абсолютно не вижу ничего ни плохого, ни обидного", — заверил глава "Роснано".

Анатолий Чубайс в 1991-1994 годах занимал должность председателя Госкомитета России по управлению государственным имуществом. При президенте Борисе Ельцине работал замглавы правительства. С 1996 по 1997 год руководил администрацией президента, а затем несколько месяцев был министром финансов. Фраза "Чубайс во всем виноват" впервые прозвучала в передаче "Куклы".​ Прототипом фразы послужила схожая формулировка, с которой в январе 1996 года Ельцин отправил Чубайса в отставку с поста первого вице-премьера, объяснив это "низкой требовательностью [Чубайса] к подведомственным федеральным ведомствам и невыполнением [им] ряда поручений президента России".