Машины, квартиры, зарплата: смотрим доходы алтайских депутатов Госдумы

Декларационная кампания по итогам 2018 года дошла и до Госдумы. Портал Amic.ru традиционно полюбопытствовал, сколько заработали народные избранники, представляющие в нижней палате парламента Алтайский край.

Самым "доходным" стал депутат-единоросс Александр Прокопьев, заработавший 83 млн рублей, что на 9 млн рублей меньше, чем в 2017 году. Несколько сократились доходы и его супруги: 878 тысяч рублей против 947 тысяч. Депутат и его супруга владеют земельным участком 4936 кв. м, жилым домом 1100,7 кв. м, а также четырьмя квартирами, жилым строением и двумя нежилыми помещениями. У Александра Прокопьева нет авто в собственности, зато есть мотоцикл Ducati xDiavel S.

Далее с доходом 6,9 млн рублей идет единоросс Николай Герасименко. Годом ранее было 6,9 млн. Супруга заработала 900 тысяч рублей. В декларации депутат указал квартиру 75,4 кв. м и машино-место 20 кв. м, жена владеет квартирой 128 квадратов. Из авто у Герасименко имеется Lexus RX200t.

Третьим по уровню доходов стал коммунист и писатель Сергей Шаргунов, заработавший 6,8 млн рублей (на 200 тысяч больше 2017 года). Его супруга заработала 404 рубля, это значительно больше двух копеек, отраженных в ее декларации годом ранее. Супруги владеют долями в трех квартирах. Из авто есть только Toyota Corolla.

Единоросс Валерий Елыкомов отчитался о достатке в 5,38 млн рублей (было 4,99 млн рублей), у супруги – 402 тысячи рублей (против 1 млн годом ранее). Елыкомов владеет несколькими земельными участками под строительство, садовым участком, жилым домом 229,5 кв. м и долей в квартире 63,1 кв. м, автомобилями Toyota Land Cruiser Prado 150, Toyota RAV-4 и УАЗ-396201. Госпожа Елыкомова – долей в квартире площадью 52,9 кв. м и погребом.

Член фракции "Единая Россия" Иван Лоор заработал 5 млн рублей, что на 900 тысяч больше позапрошлого года. Супруга принесла в семейную казну 752 тыс. рублей. Они владеют долями в земельном участке сельскохозяйственного назначения, участком 1064 кв. м. и домом 245,2 кв. м. У Ивана Лоора есть Toyota Land Cruiser 200, прицеп ЛАВ, модель 81017, снегоболотоход "Хищник 2901", снегоход Ski-Doo Expedition.

Олег Быков (тоже "Единая Россия") заработал 4,8 млн рублей (в 2017-м, когда он и попал в Госдуму, доход составил 1,3 млн). У него и супруги (доход 261 тысяча рублей) есть квартира площадью в 52,5 кв. м и автомобиль Toyota Corolla Fielder.

Единоросс Даниил Бессарабов в прошлом году заработал 4,8 млн рублей, годом ранее было 18,5 млн рублей. Жена получила доход в 419 тысячу рублей. Они владеют земельным участком площадью 1450 кв. м и жилым домом 233 кв. м.

Депутат от партии власти Наталья Кувшинова задекларировала 4,7 млн рублей, квартиру 53,8 кв. м и автомобиль Toyota Camry.

Единоросс Виктор Зобнев задекларировал доход в 4,7 млн рублей, в 2017 было 6,3 млн рублей. Жена Зобнева заработала 3,9 млн рублей. Они владеют несколькими земельными участками под жилищное и гаражное строительство, пятью квартирами и двумя гаражами. Из транспорта у них есть только водный мотоцикл.

И, наконец, десятый алтайский думец, справедливоросс Александр Терентьев отчитался о доходе в 4,7 млн рублей, у жены – 30 млн рублей. У него есть квартира площадью 80,6 кв. м, совместно с супругой они владеют четырьмя жилыми домами и тремя земельными участкам. У Терентьева есть автомобиль Mercedes-Benz S500 4Matic, у супруги – Land Rover Discovery 4.