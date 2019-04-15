Россиян с низкой зарплатой могут освободить от подоходного налога

Россияне с низкой зарплатой в будущем могут быть освобождены от подоходного налога (НДФЛ). Такую возможность обсудят в правительстве страны. Как сообщают "Известия" со ссылкой на трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений, налоговую льготу хотят предоставить тем, чей доход после вычета налога 13% окажется ниже прожиточного минимума.

Таким образом, речь идет о налоге со средней зарплаты около 13 тысяч рублей. По данным Росстата, в 2017 году менее 13,8 тысячи рублей зарабатывали около 11 млн россиян (или 15,2%).

Эксперты считают, что предложение избавить работников с низкой зарплатой от уплаты НДФЛ справедливо, однако они предупреждают о возможных "подводных камнях" очередной налоговой реформы. По словам гендиректора консалтинговой компании CAF Group Натальи Ионовой, велика вероятность того, что на рынке труда вырастет доля "серой" зарплаты: работодатели будут оформлять сотрудников на минимальные ставки и выдавать остальную зарплату в конвертах.

Проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов считает, что защитить права сотрудников с низкой зарплатой нужно другим способом – путем законодательного закрепления минимального размера оплаты труда выше прожиточного минимума на 13%.