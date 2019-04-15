Россиян с низкой зарплатой могут освободить от подоходного налога

Россияне с низкой зарплатой в будущем могут быть освобождены от подоходного налога (НДФЛ). Такую возможность обсудят в правительстве страны. Как сообщают "Известия" со ссылкой на трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений, налоговую льготу хотят предоставить тем, чей доход после вычета налога 13% окажется ниже прожиточного минимума.
Таким образом, речь идет о налоге со средней зарплаты около 13 тысяч рублей. По данным Росстата, в 2017 году менее 13,8 тысячи рублей зарабатывали около 11 млн россиян (или 15,2%).
Эксперты считают, что предложение избавить работников с низкой зарплатой от уплаты НДФЛ справедливо, однако они предупреждают о возможных "подводных камнях" очередной налоговой реформы. По словам гендиректора консалтинговой компании CAF Group Натальи Ионовой, велика вероятность того, что на рынке труда вырастет доля "серой" зарплаты: работодатели будут оформлять сотрудников на минимальные ставки и выдавать остальную зарплату в конвертах.
Проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов считает, что защитить права сотрудников с низкой зарплатой нужно другим способом – путем законодательного закрепления минимального размера оплаты труда выше прожиточного минимума на 13%.
Комментарии
И так большинство работодателей принимают на работу только на условиях белой минималки, остальное наликом = - а после этого предложения поголовно будут.
Вместо того, чтобы стимулировать к белой вылате всех, в том числе для пополнения казны налогами, они делают все наоборот.
А потом жалобы, в казне нет денег, надо возраст пенсионный добавить.
Так их и не будет же. Сами стимулируют.
с минималки налога на 1400 рублей. Эта сумма никому погоды не сделает. Ни работодатель, ни работник с этого не разбогатеют.
получал 11200, станет получать 12600. И сразу жизнь наладиться?
15.04.2019 11:02
кто сказал, в бюджете денег нет? За 2018 год профицит полтриллиона
15.04.2019 11:02
krash
Не подскажете пути "стимулирования" к белой выплате?
15.04.2019 11:32
- гость -
учите матчасть. хоть элементарно, поищите видео с разбором, как формируется бюджет. Если коротко, то профицит есть, а денег - нет. Не поверите, но это - правда.