Фото: ДК города Бийска

Круглый стол "Наследие Алтая: вопросы сохранения памятников истории и культуры в Алтайском крае" прошел 12 апреля в библиотеке АлтГУ. В мероприятии приняли участие крупнейшие алтайские архитекторы, реставраторы, историки. Поводом для разговора стали последние события в Барнауле, связанные со сносом старинной усадьбы купца Михайлова ради нового офиса прокуратуры Алтайского края.

Несмотря на интересную повестку круглого стола, городские и краевые власти практически проигнорировали его. От Алтайохранкультуры на мероприятии присутствовала только заместитель Александра Урбаха Ксения Рябцева. Она напомнила, что по количеству объектов культурного наследия край входит в тройку российских регионов. Всего насчитывается 4469, в том числе 2296 – федерального значения.

Известный барнаульский архитектор Александр Деринг раскритиковал проект "Горнозаводской город Барнаул". Особенно досталось недавно презентованной концепции "Старого базара". Территорию, прилегающую к нему, хотят превратить в зону уличной торговли. Вспомнил Александр Деринг и про невнятные проекты новой лестницы Нагорного парка, а также точечную застройку исторической части Барнаула. Например, строительство многоэтажек на месте территории "Ковша" или высотки рядом Дворцом бракосочетания. Он считает, это связано с отсутствием регламента по планировке застройки исторической части Барнаула.

Особенно эмоциональным было выступление руководителя реставрационной компании "Рост" Игоря Кравченко, который на конкретных примерах показал, что мешает восстанавливать некоторые объекты. Так, по его словам, сегодня в два раза дешевле построить новое, чем реставрировать старое. Поэтому памятники не интересны потенциальным инвесторам. Уже довольно давно власти пытаются продать за символический рубль дом купца Посконтинова в Барнауле и дом Фирсова в Бийске. Кроме того, чиновники из Министерства культуры, среди которых по большей части одни менеджеры, не согласны выделять деньги на качественную реставрацию, желая экономить на всем.

"Мы видим уже, что заключение о проекте выдают не профессионалы, а менеджеры. В экспертизе работают не специалисты в области реставрации. Звонит мне одна женщина из ценовой экспертизы по поводу реставрации Дворца культуры Бийска. Спрашивает меня о том, почему по смете такой дорогой ремонт фасада. Я ей объясняю, а в ответ брань, и она бросает трубку. В итоге смета с 43 миллионов ушла на 23 миллиона. Не слышат нас, не понимают. В итоге мне стыдно, мы не все хорошо сделали во Дворце культуры Бийска. Совсем недавно мне сказали, чтобы из сметы я убирал реставрационные расценки, потому что у них нет специалистов. Я могу четко сказать, что в два раза дешевле построить здание, чем его отреставрировать", – сказал Игорь Кравченко.

По его словам, власти и собственники исторических памятников стараются экономить на всем. В итоге многим архитекторам приходится работать практически в убыток, чтобы сохранить объекты. Для этого готовы, например, делать крыши из дешевых материалов, что сказывается на результате.

Один из вариантов решения проблемы Игорь Кравченко видит в создании обучающего центра по реставрации.

Протоиерей Георгий Крейдун в ходе круглого стола высказался о судьбе Петропавловского собора у площади Свободы, прежде именуемой Соборной. Этот объект он назвал "стартовым репером для архитектуры города". Так там похоронены первый руководитель алтайского региона Андреас Беэр, вероятно, Иван Ползунов. Но городские власти не заинтересованы в этом проекте.

Доктор исторических наук Даниил Дегтярев обратил внимание на то, что усадьба купца Морозова не единственный объект, который в 2006 году потерял статус культурного наследия. Всего в Барнауле было 31 здание. С тех пор 15 исчезли совсем, в их числе кинотеатры "Первомайский" и "Пионер". Осталось лишь семь. Историк призвал власти попытаться сохранить эти объекты. Его поддержал еще один председатель общественной организации "Гражданский патруль Барнаул" Игорь Берг, который призвал сотрудников Алтайохранкультуры к диалогу по поводу судьбы памятников архитектуры.