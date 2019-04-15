В Барнауле аферисты ходят по квартирам, срывают пломбы со счетчиков и навязывают покупку новых приборов учета. Электросчетчики за 700 рублей "черные электрики" продают за 3500, а то и дороже. Эти граждане утверждают, что если не купить счетчик здесь и сейчас, хозяевам квартир якобы придется платить большой штраф. Тем, кто попался на удочку мошенников, действительно придется заплатить штраф. Но не за окончание сроков поверки электросчетчика, а за срыв пломбы с расчетного прибора учета.

О том, как распознать коммунальных мошенников, смотрите в инфографике. Чтобы ее увеличить, кликните на нее.

Больше подробностей о том, что можно и что нельзя делать со счетчиком, смотрите в нашем проекте "Электросчетчик:инструкция по применению"