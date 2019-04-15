Число россиян, не работающих по специальности, назвал ВЦИОМ

Почти каждый второй россиянин не работает по специальности, сообщает ТАСС со ссылкой на результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения.

Треть опрошенных сказали, что не работают по профессии, так как нет подходящих вакансий, 24% респондентов устроились не по специальности, рассчитывая на более высокую зарплату, а 20% просто "нашли себя" в другой сфере.

Источник отмечает, что по специальности работают, преимущественно, люди с высшим образованием. А 28% респондентов никогда не работали по профессии. Чтобы сменить сферу деятельности, сотрудники, как правило, идут на курсы переподготовки (37%). Больше всего тех, кто идет переучиваться перед сменой работы среди тех, у кого высшее образование (45%). Около трети опрошенных перед сменой сферы деятельности предпочитают обучаться самостоятельно, а 29% учились "на ходу" и не готовились к смене профессии.

Телефонный опрос проводили 11 апреля 2019 года среди 1600 совершеннолетних респондентов.