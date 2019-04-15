Дожди, мокрый снег, ветер и минусовые температуры даже в дневное время прогнозируют синоптики в Алтайском крае на этой неделе.

Согласно информации регионального Гидрометцентра, в ночные часы в ближайшие трое суток в регионе будет стабильно отрицательная температура -2...-8 градусов.

Днем во вторник, 16 апреля, будет +4...+9 градусов. Местами в восточных районах осадки в виде дождя и мокрого снега, гололедные явления, на дорогах местами гололедица. Ветер западный, 5-10 метров в секунду.

В среду, 17 апреля, станет теплее. В регионе ожидается +8...+13 градусов, местами в южных районах до +18 градусов. Во второй половине дня в северо-западных районах дождь, ветер 7-12 метров в секунду, местами порывы до 15-20 метров.

В четверг, 18 апреля, в отдельных районах осадки в виде дождя и мокрого снега, гололедные явления, на дорогах гололедица. При этом в этот день, как ожидается, минусовые температуры возможны и в светлое время суток. Дневные температуры составят -3...+2 градуса, местами в южных районах до +7 градусов.

Ветер западный, 10-15 метров в секунду, местами порывы до 18-23 метров.