Главной иллюстративной темой праздника в этом году станут города-герои/ Иллюстрации: barnaul.org

Макеты праздничных плакатов ко Дню Победы разработали в комитете по строительству, архитектуре и развитию Барнаула.

Как сообщили в пресс-центре городской администрации, на 100 рекламных конструкциях краевой столицы рекомендуется использовать серию информационной наружной социальной рекламы, посвященной годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

"В соответствии с утвержденной концепцией наружного оформления к праздничным мероприятиям 1 и 9 мая в качестве основной темы предлагаются образы городов-героев и крепости-героя, чтобы акцентировать внимание на стратегических местах сражений на территории Советского Союза, героизме войск Красной Армии, как объединяющем факторе в коллективной Победе над фашизмом", — отмечают в мэрии.

Также для праздничного и тематического оформления города будут традиционно использованы конструкции из флагов., которые разместят на площадях Советов, Победы, Сахарова, Баварина, Октября, Мира и в зонах формирования и движения пешеходных праздничных колонн (площадь Советов, площадь Победы, проспект Социалистический), а также на основных улицах города.

Разработанными макетами для праздничного оформления могут воспользоваться все желающие. Размещение праздничного оформления планируется до 30 апреля.