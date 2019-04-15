Зарплату священников в один миллион рублей обсуждают в интернете

Зарплаты российских православных священников обсуждают интернет-пользователи.

По информации портала businessman.ru, доходы священнослужителей разнятся в зависимости от сана и прихода. Так, настоятель центрального московского храма может получать до одного миллиона рублей в месяц, в то время как начинающий священник в областном центре зарабатывает около 35 тысяч рублей, а в отдаленных приходах Богу служат и вовсе бесплатно.

"Если священник начинающий, то его месячный доход будет около 35 тысяч рублей. Но если мы говорим о Москве, то в каком-либо из центральных храмов доход настоятеля может составить и миллион рублей", – сообщил источник.

Интернет-сообщество негативно отнеслось к озвученной информации, сравнив церковь с бизнесом и вспомнив, что "Христос ходил в сандалиях и не имел угла, где голову преклонить".

По мнению автора книг об атеизме Александра Невзорова, которое приводит URA.RU, доходы российских священнослужителей выше озвученных примерно в три раза, так как платежные ведомости не учитывают "кружечный сбор", вознаграждение за отпевание, крестины и т.д. В РПЦ же информацию о сверхдоходах опровергают, называя желание залезть в чужой карман обыкновенной завистью.

"У них (священников, – прим. ред.) средняя зарплата по стране, обычные доходы. В маленьких городах и селах у священников совсем небольшой доход. Часто большую часть доходов они тратят на строительство храмов. В больших городах зарплаты больше, но и жизнь там дороже", – пояснил пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси Кирилла Александр Волков.