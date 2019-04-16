Житель Барнаула, страдающий тяжелой болезнью, был обеспечен благоустроенной квартирой после вмешательства прокуратуры.

Как сообщили в краевом надзорном ведомстве, прокуратура Барнаула провела проверку по обращению местной жительницы о нарушении жилищных прав ее сына – инвалида.

"Установлено, что 42-летний сын заявительницы признан инвалидом бессрочно. Он страдает тяжелой формой расстройства здоровья, при которой не возможно проживание с другими лицами и нуждается в постоянном уходе и проведении лечебных процедур. Семья, где проживает инвалид, является малообеспеченной. В 2012 году он поставлен на учет в качестве нуждающегося в улучшении жилищных условий, однако, квартирой обеспечен не был", — констатируют в правоохранительном ведомстве.

В итоге мужчина совместно с родителями и другими родственниками вынуждено поживал в неподходящих условиях. В этой связи прокурор обратился в суд к администрации краевой столицы с требованием предоставить инвалиду жилье по договору социального найма. В данный момент жилищные права семьи инвалида восстановлены.

Мужчине по договору социального найма предоставлена благоустроенная квартира.