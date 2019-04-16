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В РПЦ назвали страшным знамением пожар в соборе Парижской Богоматери

, ИА "Амител"
Протоиерей Николай Балашов: Православные скорбят по утрате вместе с католиками
Православные скорбят по этой утрате вместе с католиками / Фото: скриншот из видео

Православные скорбят по этой утрате вместе с католиками / Фото: скриншот из видео

Замглавы Отдела внешних церковных связей РПЦ протоиерей Николай Балашов прокомментировал ТАСС сильный пожар, сильно повредивший один из главных символов Парижа — собор Парижской Богоматери.

Он подчеркнул, что православные скорбят по этой утрате вместе с католиками. Балашов напомнил, что в западных странах в настоящее время началась Страстная неделя и увидел в этом совпадении страшное знамение.

"Великая утрата, страшное знамение, смысл которого нам еще предстоит в полной мере осознать, причиняет острую боль, наполняет сердца состраданием, сближает нас с нашими западными христианскими братьями", — поделился протоиерей.

По его словам, эта древняя твердыня христианства невыразимо дорога верующим, в том числе и россиянам.  

 

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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Комментарии

16.04.2019 09:21
- гость -

Правильно и хорошо сказано!
Зачем им собор?! У них другие ориентиры сейчас.

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16.04.2019 09:32
Гость

Теперь там мечеть построят?) А у нас спокойно в РФ исторические здания сносят под ТЦ или административные здания.

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