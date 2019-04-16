Замглавы Отдела внешних церковных связей РПЦ протоиерей Николай Балашов прокомментировал ТАСС сильный пожар, сильно повредивший один из главных символов Парижа — собор Парижской Богоматери.

Он подчеркнул, что православные скорбят по этой утрате вместе с католиками. Балашов напомнил, что в западных странах в настоящее время началась Страстная неделя и увидел в этом совпадении страшное знамение.

"Великая утрата, страшное знамение, смысл которого нам еще предстоит в полной мере осознать, причиняет острую боль, наполняет сердца состраданием, сближает нас с нашими западными христианскими братьями", — поделился протоиерей.

По его словам, эта древняя твердыня христианства невыразимо дорога верующим, в том числе и россиянам.