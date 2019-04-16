Барнаульское "Динамо" обыграло в Новосибирске со счетом 1:0 местную "Сибирь-2" в рамках матча зоны "Восток" Профессиональной футбольной лиги России.

Единственный мяч в этой встрече забил Евгений Кузнецов на 66-й минуте. Отметим, что это была первая игра после зимней паузы для "Динамо" в сезоне 2018-2019.

Победа позволила барнаульцам переместиться на четвертую строчку в турнирной таблице.

Следующий матч алтайские спортсмены проведут 18 апреля в Южно-Сахалинске против местного "Сахалина".