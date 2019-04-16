Эксперимент по борьбе с пробками через введение платного проезда перекрестков запустят в России в 2020 году, сообщает РИА "Новости".
В Национальной технологической инициативе "Автонет" уточнили, что если вводить плату в пиковые часы нагрузки на наиболее загруженные пересечения автодорог, то в среднем каждый десятый водитель выберет другой маршрут.
Авторы инициативы уверены, что уменьшение транспортного потока даже на 10-20% позволит с комфортом проехать перекресток тем водителям, которые не пожалеют денег за экономию времени.
Тестирование идеи запланировали на 2020 год в рамках проекта "Умный город" в одном из городов РФ.
Проверять эту методику предлагается в Липецке, Нижнем Новгороде или Ульяновске, однако окончательного решения пока еще не сделано.
Комментарии
НУ наконец то! А то, что то стали мы закисать без новых креативных идей нашей элиты...
Не полное название новости...
"Платные перекрестки хотят ввести в России для борьбы с пробками, нищебродами, то есть с большей частью россиян"
Ну а за воздух то когда платить будем???
то, есть ОТ будет ездить по закоулкам, либо стоимость билетика превысит проезд на такси
Шлакбаум штоле поставят перед перекрестком?
А еще можно вход и выход из квартир платным сделать. Ну чтоб люди просто так по улице не шлялись.
Проверять эту методику предлагается в Липецке, Нижнем Новогороде или Ульяновске,
Вот сами придумали, пусть на себе и проверяют (на Москве)
16.04.2019 11:44
- гость -
Шлакбаум штоле поставят перед перекрестком?
Выдадут бомжам-попрошайкам банковские терминалы и они будут собирать оплату на каждом перекрестке.
Заодно и с безработицей будет покончено.
16.04.2019 11:57
- гость -
Пробка будет еще больше
Иницыатора платных штрафстоянок уже побуцнали в Питере. Сами прям на ражон
лезут!
за участие в акции "Бессмертный полк" не хотят ввести плату?
Идея больше похожа на вредительство.
штрафов им наверное уже мало, надо еще просто так бабло собирать за проезд под камерой
Введите плату ещё за парковки у подъездов! Мы в кратчайшие сроки выйдем из кризиса по сбору денег. Может тоже тогда водитяли задумаются о путях других
Замечательно. У нас в городе есть дублеры, позволяющие миновать путепровод на Павлике? Например? Предлагаю сделать платными путепровод на Ленина, проезд под путепроводами на Калинина и Павлике-Строителей. И тогда никто не уйдет от оплаты родному государству)))
Полагаю! Перекресток строителей х Павловский тракт х советской армии первым сделать платным! Затем ещё два: кулагина с Ленина и с Калинина!! Во бабла нарубить можно?!!!
16.04.2019 12:36
- гость -
Забыл еще путепровод на Ленточном бору и развязку на Красноармейском\Мамонтова - тогда точно не уйдут!