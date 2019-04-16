Избиением детей закончилась словесная перепалка школьницы с учительницей английского языка в одной из школ Красноярска, сообщает ТВК.
Женщина сначала наносит удар по лицу одной восьмикласснице, а после того как за нее вступается подруга – берет ее за волосы и бьет головой о парту.
Все это оказалось зафиксировано на видеозаписи, тайно снятой одним из одноклассников пострадавших.
У одной из учениц диагностирован синяк под глазом, у другой – сотрясение мозга, ушибы и ссадины.
Родители девочек написали заявления в полицию. Действия школьной учительницы проверятся на признаки уголовно наказуемого деяния – побои.
Сорвавшаяся на школьниц женщина проработала в школе два года. По словам директора, ранее она никакой агрессии к ученикам не проявляла.
Комментарии
Запретить в школе телефоны!
ни о чём
Запретить в школе английский!
А я считаю, что детей пороть нельзя. Вот меня отец тоже порол — а что хорошего? Я до сих пор очень хочу его убить, и еще кого-нибудь заодно.
Да и вообще школы отменить! Есть же ТВ, интернет, в конце концов смартфон. И достаточно! Молодые и так умные много. Да и не к чему образование - только разочарование ждет их.
И за что им зарплаты увеличивать? Вот врачи никого не бьют, им повысили зарплаты
неадекватная тётя?
Ну раз фото учительниц в купальниках и нижнем белье теперь норма, почему тогда такое поведение не считать что это «как так и надо»? Потеряно поколение, воспитания ноль, и у детей, в родителей и учителей.
ждем комментарии учительницы
"Ну раз фото учительниц в купальниках и нижнем белье теперь норма"
я вам сейчас секрет открою, но учителя - тоже люди. Они носят купальник, едят, рожают детей, занимаются сексом...
16.04.2019 12:24
Гость
вы считаете, что это та же училка?
Довели тётку. На месте родителей ещё бы им поддал.
16.04.2019 12:37
Дядька
откуда выводы?
вам известна причина вспышки у учителя?
Выводы из собственного опыта.