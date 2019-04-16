Полиция в Алтайском крае разыскивает мужчину, подозреваемого в совершении изнасилования.
Как сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю, мужчина может находиться в реабилитационных центрах, скрываться среди лиц без определенного места жительства, работать по найму в подсобных хозяйствах.
Документов при себе он не имеет. Ранее разыскиваемый был неоднократно судим за преступления против половой неприкосновенности.
Приметы: на вид 55-60 лет, рост 165 сантиметров, худощавого телосложения, глаза серые, волосы длиннее среднего, лобные залысины, на щеках и носу пятна красного цвета от расширенных сосудов.
Был одет: в куртку защитного цвета, классические брюки темного цвета в продольную полоску серого цвета, спортивную шапку черного цвета, зимние сапоги (низ из пористой резины, верх матерчатый).
Граждан, которые располагают какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемого, просьба сообщить по телефонам: 02, 8 (38590) 22-2-89, 8(38597) 22-6-33.
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