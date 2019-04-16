Новый опрос Левада-Центра продемонстрировал рекордное одобрение населением России деятельности Иосифа Сталина, сообщает РБК.
Так, в общей сложности 70% респондентов позитивно оценили период его правления, ответив на вопрос: "какую роль сыграл Сталин в жизни страны".
18% дали ответ "целиком положительную" и еще 52% — "скорее положительную". Лишь 5% ответили "резко отрицательную" и 14% — "скорее отрицательную".
При этом к самому лидеру 41% опрошенных отнесся с уважением, и еще 26% — безразлично. Остальные варианты не набрали и 10% голосов.
В то же самое время наблюдается равенство тех, кто считает, что человеческие жертвы в период его правления были оправданы и тех, кто уверен, что их никак оправдать нельзя.
Так, 13% ответили "определенно оправданы", 33% "в какой-то мере оправданы" и 45 – "нельзя ничем оправдать".
Комментарии
Одобряю!
РФ страна лишённая будущего путинско-ельцинским режимом, поэтому рыссияне живут прошлым - сталиным, победой в ВОВ, гагаринским космосом и прочим