Порядок наводят на улицах Барнаула после апрельского снегопада

Последствия апрельского снегопада устраняют дорожники Барнаула, сообщает пресс-центр городской администрации.
"Ночью с помощью пескоразбрасывателей были обработаны реагентами спуски, подъемы и наиболее опасные участки дорог. Днем посыпка автомагистралей песчано-соляной смесью продолжилась", – уточняют в мэрии.
В дневное время на линии задействовано 99 единиц техники.
Автомобилистов призывают быть осторожными на дороге, неукоснительно соблюдать правила дорожного движения и парковки, с пониманием относиться к работе снегоуборочной техники.
Комментарии
уже расстаяло все
"Ночью с помощью пескоразбрасывателей были обработаны реагентами спуски, подъемы и наиболее опасные участки дорог. Днем посыпка автомагистралей песчано-соляной смесью продолжилась", – уточняют в мэрии.
В дневное время на линии задействовано 99 единиц техники.
враки
О, все так, как и предполагалось.
О, снег растаял, а за порядок благодарить службы? 99 единиц? чет ни одной не встретил, полдня по городу кружу.
Явное списание топлива и реагентов идет.