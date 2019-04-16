Обвиненной в попытке организации теракта в Верховной раде Украины депутату Надежде Савченко не стали продлевать меру пресечения в виде заключения, сообщает РБК.
Генпрокуратура ходатайствовала о том, чтобы продлить арест обвиняемой, но суд счел доводы правоохранителей недостаточно вескими. В результате Савченко вышла на свободу.
"Я выхожу из этого зала как свободный человек, – заявила она журналистам. – Я вернула себе волю, и буду бороться за Украину".
Ее предполагаемый сообщник Владимир Рубан – руководитель организации "Офицерский корпус", которая специализируется на освобождении военнопленных – также освобожден из-под ареста.
Напомним, Савченко подозревается в действиях, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти; в посягательстве на жизнь государственных и общественных деятелей, в подготовке к совершению террористического акта, создании террористической группы или террористической организации, незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.
Комментарии
Что!? Вас уже выпустили из сумасшедшего дома?! (C)
Савченко выпустили из-под ареста на Украине
Значит она не хотела взорвать Раду? И ФСБ ее не завербовало?