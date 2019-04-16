12 человек пострадали в результате столкновения маршрутного автобуса "Газель" и автомобиль Lada Largus в Орске, сообщает ТАСС со ссылкой на Госавтоинспекцию Оренбургской области.
Авария случилась сегодня, 16 апреля, около шести часов по московскому времени. На пересечении улиц водитель легковушки не уступил дорогу общественному транспорту маршрута №18, допустив столкновение.
В результате медицинская помощь потребовалась 12 людям, в том числе шести несовершеннолетним в возрасте от 3 до 17 лет.
Всех пострадавших доставили в городскую больницу. По факту аварии полицейские проводят проверку. Им предстоит выяснить все обстоятельства случившегося.
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