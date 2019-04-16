Алтайский край переживет еще один удар холода со снегом, шквалистым ветром и метелью – на 18 апреля в регионе объявлено штормовое предупреждение.
"В Алтайском крае сутки 18 апреля ожидается усиление ветра до 17-22 метров в секунду, местами порывы 25-27 метров в секунду, осадки в виде мокрого снега, снега, местами в предгорных районах сильные осадки, местами метель, гололедные явления, отложение мокрого снега, на дорогах сильная гололедица", – говорится в сообщении регионального Гидрометцентра.
Дневные температуры в этот день составят -3...+2 градуса, местами в южных районах будет до +7 градусов. В Барнауле 18 апреля будет около 0 градусов. Ночные температуры в регионе и вовсе опустятся ниже -10 градусов.
В ГУ МЧС по региону в контексте столь нерадостного прогноза призывают жителей и гостей края не забывать о мерах безопасности и быть предельно осторожными.
Комментарии
И обязательно повылазят на дороги любители летней резины!
сегодня короли дороги - лентяи, которые до сих пор остались на зиме
Это Сибирь, детка..