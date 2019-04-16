Госдума в третьем, заключительном чтении приняла закон о суверенном Рунете, сообщает "Коммерсантъ".
Поддержали изменения в законодательстве 307 депутатов, 68 проголосовали против.
Закон предусматривает, что с ноября 2019 года примут ряд мер, обеспечивающих устойчивость и стабильность работы российских интернет-ресурсов в случае невозможности подключения к зарубежным серверам.
В частности в тексте оговаривается, что блокировать запрещенный контент теперь будут не операторы связи, а Роскомнадзор.
Кроме того, с 2021 года все государственные учреждения должны будут перейти на отечественные средства шифрования.
Также оно будет использоваться в государственных информационных системах, включая систему госзакупок, на портале госуслуг, в системе государственных и муниципальных платежей.
Интернет-компаниям придется вшить отечественный тип шифровки в свои продукты, в том числе в почтовые клиенты, браузеры и мессенджеры.
Закон передан на рассмотрение Совета Федерации, который обсудит его 22 апреля.
Комментарии
тотальный контроль
может наконец то отрубят инет
на новостных сайтах модераторы давно уже обрубают все нормальные комментарии, особенно если они против власти.
А как насчёт новых серверов на территории РФ?
Значит скоро в интернете критику власти не найдёшь? Навальный без хлеба останеться.