Пациент Центральной городской больницы Бийска погиб после падения из окна палаты, сообщает "Бийский рабочий".
Отмечается, что ЧП случилось в ночное время на минувших выходных. По данным очевидцев, за несколько минут до трагедии мужчина сидел на кровати. Затем его видели на окне, после чего он упал.
От полученных травм пациент скончался на месте.
По факту произошедшего проводится доследственная проверка. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.
Комментарии
Сегодня на Профинтерна насмерть разбился парень. Тоже выпал с окна и ещё на машину упал.