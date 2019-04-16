Бывший главный инженер Алтайского краевого государственного унитарного предприятия "Бийское" предстанет перед судом по обвинению в получении крупных взяток.
Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета, в должностные обязанности главного инженера входило проведение закупок горюче-смазочных материалов, запасных частей и оборудования для бесперебойного снабжения сельскохозяйственной техники предприятия.
В СКР уточняют, что в 2015 году к обвиняемому обратился представитель одного из ООО с просьбой о заключении и исполнении договоров поставки товаров.
"Имея умысел на получение денежных средств, должностное лицо предложило поставщику передавать различными частями на счета его банковских карт взятку в виде денег в сумме около 10 % от стоимости поставляемых по договорам товаров. Таким образом, с апреля 2015 по ноябрь 2018 года обвиняемый получил в качестве взятки более 550 тысяч рублей", – указывают в правоохранительном ведомстве.
Кроме того, доказано получение главным инженером взятки от двух предпринимателей за аналогичные действия. Так, с марта 2016 по ноябрь 2018 года он получил от них денежные средства в размере более 590 тысяч рублей.
"В ходе расследования уголовного дела бывший инженер предприятия свою вину признал в полном объеме. В обеспечение гражданского иска следователем на имущество обвиняемого стоимостью более двух миллионов рублей был наложен арест", – добавляют в СКР.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.
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