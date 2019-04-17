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Правительство Алтайского края намерено сохранить за собой блокирующий пакет акций авиапредприятия "Алтай", владеющего аэропортом Барнаула, сообщил журналистам министр транспорта края Александр Дементьев. Ранее губернатор Виктор Томенко высказался о возможной продаже воздушных ворот региона компании "Новапорт".

Как напомнил министр, в 2018 году впервые было перевезено более 500 тысяч пассажиров. В случае задержки хоть одного рейса на 30 минут по техническим причинам – людей в зале прилета просто негде размещать.

"Стоит вопрос, что нужно строить новый корпус. Для этого два собственника аэропорта должны между собой договориться, как будут строить", – сказал Дементьев.

Стоимость реконструкции – 2,7 миллиарда рублей. По словам Александра Дементьева, сеть "Новапорт", которой принадлежит 48% акций авиапредприятия "Алтай", готова привлечь эти деньги. Тогда может измениться доля собственников. Власти региона, которым принадлежит 52% акций, могут сохранить за собой блокирующий пакет (25%+1). Если инвестиции все же состоятся, аэропорт вырастет в цене – подорожают и акции краевых властей.

Компания "Новапорт" уже несколько лет пытается выкупить барнаульский аэропорт. Разговоры об этом велись, но против продажи выступал, по сведениям источников, бывший губернатор Алтайского края Александр Карлин. Предполагалось, что "Новапорт" после покупки проведет небольшую оптимизацию и сокращение штата.

Ранее губернатор Виктор Томенко уже заявлял о продаже аэропорта. По словам главы региона, сейчас идет поиск оптимальных механизмов для решения всех вопросов, связанных и с модернизацией объекта, и с контрольным пакетом акций. Томенко пояснил, что в крае сегодня работают над тем, чтобы базовая воздушная гавань региона, которой и является аэропорт Барнаула, была приведена в соответствие с современными требованиями. Ведется работа по проекту расширения терминала: по сути, строительства нового здания. В перспективе предполагается заняться вопросами реконструкции взлетно-посадочной полосы.

Стоимость модернизации воздушных ворот Алтайского края оценивается в 2,7 миллиарда рублей. В 2019 году предполагается начать проектирование терминала, которое займет год, от трех до трех с половиной лет уйдет на строительство. Предполагается, что реконструкция и строительство могут быть завершены к 2025 году. После реконструкции пассажиропоток аэропорта может увеличиться в среднем на 6-10%. В 2018 году аэропорт обслужил порядка 500 тыс. человек.