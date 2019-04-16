Президент России Владимир Путин направил телеграмму лидеру Франции Эммануэлю Макрону в связи с пожаром в соборе Парижской Богоматери, сообщает пресс-служба Кремля.
Он посочувствовал французскому коллеге и предложил оказать помощь в восстановлении одного из главных символов Парижа.
"Нотр-Дам – исторический символ Франции, бесценное сокровище европейской и мировой культуры, одна из важнейших христианских святынь. Беда, произошедшая этой ночью в Париже, откликнулась болью в сердцах россиян", – написал Путин.
По его словам, Россия может направить в Париж лучших специалистов с богатым опытом реставрации памятников мирового культурного наследия, в том числе произведений средневекового зодчества.
Комментарии
У нашего поезидента душа нараспашку.Я,например как россиянин,не ипытывал никакой боли пока горел собор парижской богоматери.
Вы, видимо, и в Париже не часто бываете)))
я тоже как то не горевала...
не так часто, как хотелось бы
Ошибаетесь.Раньше бывало:десять дней Париж,остальные двенадцать-Бабиноьон,Фантен Орос,Сен Жермен де Клу и Сен Жермен же но дэ Прэ.
Может французы помогут нам отремонтировать больницы, которые похожи на бомжатники?
Он бы российским погорельцам и обездоленным помощь оказал. Тем, кто реально без крова остался, без вещей, без документов... А Макрону и без нас и нашего бюджета помогут.