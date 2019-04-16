Известный ирландский боец ММА Конор Макгрегор прокомментировал драку между россиянами Александром Овечкиным и Андреем Свечниковым в матче NHL.
В своем Twitter спортсмен поздравил нападающего "Вашингтон Кэпиталз" с победой нокаутом и назвал его "настоящим русским".
"Они могут убежать, но не могут спрятаться", — пошутил Макгрегор.
Он также вспомнил встречу в Москве и выразил надежду, что вновь увидится с звездой российского хоккея.
Стоит также отметить, что по словам Овечкина, Свечников сам вызвал его на поединок. В этот день воспитанник барнаульского хоккея на лед больше не возвращался.
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